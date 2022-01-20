Стала известна цель тайных захоронений боевиков, погибших в Алма-Ате

Тайные захоронения боевиков, погибших в Алма-Ате, производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков, сообщила официальный представитель городской полиции Салтанат Азирбек.

Ранее начальник департамента полиции города Канат Таймерденов рассказал, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате было совершено примерно семь нападений на морг, в результате чего неизвестные похитили 41 тело.

В полиции заявили, что тайные захоронения обнаружены, личности погибших установлены. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, цель тайных захоронений заключалась в том, чтобы скрыть участие боевиков в этих событиях, а также не дать возможность опознать их и установить, откуда и кем они привлекались к погромам.

«Очевидно, что это были попытки скрыть участие иностранных боевиков или исламских террористов в тех событиях, массовых погромах, фактически в ситуации попытки совершить государственный переворот, которые имели место в начале января в Казахстане», — объяснил он в беседе с «360».

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что в беспорядках принимали участие члены ряда радикальных и экстремистских организаций. Он также сообщил, что, несмотря на решение снять режим чрезвычайного положения с 19 января, он будет отменен не везде.