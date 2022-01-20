Пензенский губернатор оценил новый законопроект о муниципальной власти

Грамотная реализация законопроекта об организации в РФ местного самоуправления «изменит повседневную жизнь россиян к лучшему», если документ будет «учитывать все нюансы текущей обстановки в стране». Такое мнение высказал секретарь Пензенского отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе экспертного обсуждения законопроекта.

«От наших усилий — от экспертного обсуждения закона, от того, когда он будет принят и подписан Президентом, а также его дальнейшей реализации — зависит жизнеустройство, быт граждан, их включенность в систему решения местных проблем», — подчеркнул Мельниченко.

«При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления», — добавил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Новый законопроект, внесенный 16 декабря в Госдуму, призван «ликвидировать существующий сегодня разрыв государственной власти и МСУ», заявил ранее «Ридусу» генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) политолог Дмитрий Орлов.

«Документ встраивает местное самоуправление в систему публичной власти. На мой взгляд, России необходима одноуровневая система МСУ, которая предполагает законодательную фиксацию полномочий, единый пятилетний срок полномочий мэров и возможность отрешения губернаторами от должности глав местного самоуправления. Все это ликвидирует нынешний разрыв госвласти и МСУ. Впредь граждане будут ясно себе представлять, куда обращаться, с кого спрашивать, если возникли какие-либо трудности», — пояснил эксперт.