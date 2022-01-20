Эксперт: гей-лоббисты из Совета Европы объявили войну Венгрии

Общенациональный референдум по поводу ЛГБТ-пропаганды, который должен состояться в марте этого года в Венгрии, будет проходить на фоне «активного давления» со стороны «лоббистов гей-движения» из Совета Европы. Такое мнение высказал в своей колонке для портала ассоциации «Национальный общественный мониторинг» политолог Ласло Кемени.

«После принятия летом прошлого года закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду среди детей, на Венгрию обрушились с критикой европейские ЛГБТ-организации. Несмотря на то, что принятый закон касается прав детей до 18 лет, уполномоченный по правам человека СЕ Дунья Миятович заявила, что закон о защите детей якобы ошибочно связывает гомосексуализм с педофилией и ограничивает свободу выражения мнений», — пишет Кемени.

Совет Европы настаивает, что венгерские власти должны «прекратить ограничивать права ЛГБТ», то есть отменить принятый ранее закон, добавил политолог.

На референдум вынесут вопросы о том, нужно ли проводить в школах презентации о сексуальной ориентации, пропагандировать смену пола и публиковать в СМИ материалы, которые могут повлиять на половое развитие детей.