Зеленский попросил украинцев не скупать гречку и спички

В своем видеообращении к гражданам Украины президент страны Владимир Зеленский призвал их не скупать в массовом порядке гречку и спички.

По его словам, не стоит поддаваться панике из-за сообщений о якобы готовящемся вторжении со стороны России.

Он отметил, что информация о вооруженной агрессии распространяется для того, чтобы подавить нервную систему украинцев.

«Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы», — цитирует Зеленского ФАН.

Украинский лидер подчеркнул, что единственный повод для паники сейчас «это то, что после восьми лет войны мы до сих пор поддаемся панике».

Он также выразил уверенность, что сообщениями о «нападении России» попросту запугивают инвесторов и бизнес, отмечает «РЕН ТВ».



Видеообращение Зеленского было опубликовано на его странице в Facebook.

Ранее экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.