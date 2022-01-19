В ДНР заявили о подготовке Киевом крупной диверсии в зоне соприкосновения

Террористы, обученные британскими специалистами, планируют под видом военных из Донбасса и России осуществить крупную диверсию в зоне соприкосновения.

Как сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в 8-м полку спецназа ВСУ сформированы шесть спецгрупп, готовили которых британские специалисты.

По его словам, планируется нанести удары по объектам жизнеобеспечения Горловки, Ясиноватой и Докучаевска, включая подстанции, водопроводы и линии электропередачи. Диверсии также собираются устроить на опасных химпроизводствах, уточнил он.

«Разведкой народной милиции получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ в зоне оккупационных сил диверсионных актов на территории народных республик вблизи линии соприкосновения сторон», — цитирует Басурина газета «Известия».

Он рассказал, что указания о проведении диверсий отдал генерал-майор Галан.

Басурин добавил, что все действия украинских диверсантов будут сниматься на видео с целью предоставления в международные организации. По его словам, после диверсий предполагается опубликовать видеозаписи допросов якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих ДНР, которые «подтвердят» участие сил российской армии на территории республики.

Замначальника Народной милиции ДНР отметил, что основная цель данной провокации — обвинить Россию в создании поводов для развязывания агрессии против Украины и создать панику среди жителей приграничных населенных пунктов.

В связи с этим он призвал общественность и международные наблюдательные организации обратить пристальное внимание на готовящиеся преступные действия украинской стороны.

Ранее стало известно, что 17 января британское правительство поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения».

«Ридус» также писал о том, что основатель проекта UkrLeaks подполковник СБУ Василий Прозоров назвал подготовку американцами украинских элитных спецназовцев серьезной угрозой для безопасности России. Таким образом эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЦРУ США курирует секретную программу подготовки сотрудников разведки Украины.