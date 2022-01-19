Депутат Оглоблина предложила создать «межкомитетскую группу по селу»

Заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (фракция «Единой России») предложила создать в нижней палате парламента «рабочую группу по селу», чтобы, как она выразилась, «решать вопросы сельских территорий сразу по нескольким направлениям».

«Проблемы сельских территорий невозможно решить внутри одного комитета по аграрным вопросам. Вопросы по жилью, дорогам, здравоохранению, образованию и другие требуют включения депутатов практически из всех комитетов Госдумы. Я выступаю с инициативой создания такой межкомитетской группы», — объяснила Оглоблина свою инициативу во время выступления на парламентских слушаниях в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Она добавила, что сейчас на сельхозпредприятиях из-за низкого уровня оплаты труда наблюдается острая нехватка специалистов.

«Нужно улучшать условия жизни на сельских территориях, обеспечивать специалистов жильем», — заключила Юлия Оглоблина.

Ранее депутат выступила с призывом увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий. В 2022 году на поддержку села планируется потратить 32 миллиарда рублей. Оглоблина считает, что этого недостаточно. По ее мнению, необходимо добавить еще 4,4 миллиарда рублей.