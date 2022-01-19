Главврача СИЗО «Матросская тишина» заподозрили в получении взятки

В Москве задержан главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко.

Предположительно, он подозревается в получении взятки.

«Кравченко подозревают в преступлении, связанном со взяткой в крупном размере. Он находится в одном из столичных ИВС», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как рассказал агентству член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи, Кравченко задержали сегодня ночью и вели по коридору, где его видели сотрудники.

Источник ТАСС уточнил, что Кравченко работает в должности замглавы медико-санитарной части СИЗО «Матросская тишина». На сайте столичного УФСИН сказано, что майор внутренней службы Александр Кравченко в настоящее время занимает должность замначальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе.

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