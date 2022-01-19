Макрон призвал Европу вооружаться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вооружаться с целью обеспечения своей независимости и защиты внешних границ.

Выступая в Европарламенте, он отметил, что одна из главных проблем связана с безопасностью.

«Европа должна вооружаться не из недоверия к другим державам, нет, а для обеспечения своей независимости в этом мире насилия, чтобы не страдать от выбора других, чтобы быть свободной», — цитирует Макрона «РИА Новости».

По его словам, это необходимо для восстановления контроля над границами и европейским пространством перед лицом геополитического беспорядка, террористической угрозы, нелегальной иммиграции и кибератак.

Макрон указал на то, что достигнут большой прогресс в процессе укрепления механизма Frontex. Он также пообещал провести реформу шенгенской зоны, что является условием выполнения обещания о зоне свободного передвижения.

В декабре Макрон заявил о намерении инициировать реформу шенгенской зоны во время председательства Франции в Совете Евросоюза, которое продлится все первое полугодие.

Как писал ранее «Ридус», представители Европейской комиссии предложили варианты реформирования шенгенского пространства ради безопасности жителей и гостей европейских государств. Власти ЕС хотят учесть в новой стратегии развития уроки пандемии и миграционный кризис на белорусской границе.