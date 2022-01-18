Единороссы предлагают наделить отцов-одиночек правом на материнский капитал

Госдума РФ рассмотрит законопроект, наделяющий отцов-одиночек правом на получение материнского капитала. Об этом заявила член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (фракция «Единой России»).

«Тема социальной защиты и помощи семьям с детьми и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, — приоритет „Единой России“, с которым мы шли на выборы, и мы не намерены от него отступать», — подчеркнула Стенякина.

Также единороссы намерены внести на рассмотрение депутатов Госдумы законы, направленные на защиту прав семей с детьми-инвалидами и сирот, которые получают пенсию по потере кормильца.

«Если ребёнок, получающий пенсию по потере кормильца, идёт работать в период летних каникул по направлению центра занятости по программе профориентации и трудовой адаптации несовершеннолетних и получает очень скромную зарплату, при этом он теряет социальную доплату к пенсии. В ближайшие дни мы рассмотрим в первом чтении законопроект, который устранит эту несправедливость», — сказала Екатерина Стенякина.

Напомним, сегодня стартовала весенняя сессия VIII созыва Госдумы, которая должна продлиться до 31 июля 2022 года.