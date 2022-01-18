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Единороссы предлагают наделить отцов-одиночек правом на материнский капитал

Эдуард Футурье

© ER.RU

Госдума РФ рассмотрит законопроект, наделяющий отцов-одиночек правом на получение материнского капитала. Об этом заявила член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (фракция «Единой России»).

«Тема социальной защиты и помощи семьям с детьми и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, — приоритет „Единой России“, с которым мы шли на выборы, и мы не намерены от него отступать», — подчеркнула Стенякина.

Также единороссы намерены внести на рассмотрение депутатов Госдумы законы, направленные на защиту прав семей с детьми-инвалидами и сирот, которые получают пенсию по потере кормильца.

«Если ребёнок, получающий пенсию по потере кормильца, идёт работать в период летних каникул по направлению центра занятости по программе профориентации и трудовой адаптации несовершеннолетних и получает очень скромную зарплату, при этом он теряет социальную доплату к пенсии. В ближайшие дни мы рассмотрим в первом чтении законопроект, который устранит эту несправедливость», — сказала Екатерина Стенякина.

Напомним, сегодня стартовала весенняя сессия VIII созыва Госдумы, которая должна продлиться до 31 июля 2022 года.

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«Несправедливо»: собака обиделась на хозяев из-за глупых и нелепых запретов

Ксения Куртукова
  • , журналист «Ридуса», редактор раздела «Развлечения»

© кадр из видео

Главная героиня этого ролика — собака Афина породы лабрадор — обожает играть с хозяином и днём и ночью. Страсть питомицы порой оборачивается недосыпом для мужчины. Именно поэтому он установил для хорошей девочки правило — не играть после полуночи.

Реакцию Афины на глупый запрет хозяйка сняла на видео. На кадрах видно, как возмущается лабрадор из-за отказа хозяина поиграть.

Комментаторов повеселили эмоции оскорбленной до глубины души Афины.

«Я прям слышу ее ответ: „Как так?“»
«Вам не стыдно? Ребёнка завели, а играть?»
«Лол, а потом она вам отомстит».
«Какая смешная и чудесная».

Ранее ridus.ru писал про котика, который эпично улетел со стола и заставил Сеть хохотать.

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