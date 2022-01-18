Эксперт: у России есть силы, чтобы заставить Facebook уважать свои интересы

Россия обладает достаточной силой для того, чтобы заставить иностранные IT-корпорации считаться с её государственными интересами. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» IT-эксперт Илья Костунов, комментируя скандал с блокировкой в Facebook страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Администрация соцсети заблокировала официальный аккаунт российской делегации, сославшись на запрещенный контент. При этом участники размещали на странице только заявления руководства РФ.

Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms, которая владеет соцсетью Facebook, снять все ограничения и объяснить причины их введения.

Как рассказал источник ТАСС, близкий к РКН, в ведомстве также «обсуждалась возможность замедления трафика Facebook в России».

17 января администрация социальной сети разблокировала аккаунт российской делегации, однако причины введения ограничений до сих пор не раскрыты.

«Инструментарий Роскомнадзора весьма действенный. Как показывает практика, он может быть неплохим аргументом в спорах с иностранными IT-корпорациями. Так что Россия вполне способна заставить зарубежные цифровые корпорации уважать интересы собственных граждан», — заявил IT-эксперт Илья Костунов.

Факт блокировки страницы российской делегации указывает на то, что соцсеть Facebook не является политически нейтральной площадкой, добавил Костунов. «Платформа, к сожалению, не страхует своих пользователей от политической цензуры и всевозможных политических рисков. В демократическом мире людям гарантирована свобода слова и получения информации. Но Facebook, как мы убедились на примере с российской делегацией, пренебрегает этими принципами», — заключил эксперт.

Ранее политику платформы Facebook осудили в Госдуме РФ. По словам народных избранников, блокировка аккаунта делегации РФ «не останется без последствий».

«Можно констатировать факт, что идет гибридная война в информационном поле. Компания Meta как владелец Facebook придерживается политики, связанной с Соединенными Штатами, их влиянием на ход международных процессов, в том числе с влиянием на различные переговорные площадки. Российская сторона должна в жесткой форме заявить о неприятии подобного рода поведения со стороны транснациональных корпораций», — подчеркнул депутат нижней палаты Артем Кирьянов.

Meta Platforms входит в перечень IT-корпораций, которые, согласно закону о «приземлении», обязаны открыть с 1 января 2022 года свои официальные представительства в России и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. За отказ от выполнения этих требований компаниям могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.