NASA выразило свою озабоченность в связи с сокращением числа астронавтов

Сокращение числа астронавтов вызвало беспокойство у Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Как сообщает Futurism со ссылкой на отчет NASA, на данный момент в отряде астронавтов числятся 44 человека, что несопоставимо с показателем 2000 года, когда их было 150.

Издание отмечает, что такое резкое сокращение числа астронавтов может препятствовать полноценной деятельности NASA и не позволит производить замены в экипажах.

Кроме того, нехватка специалистов может поставить под сомнение реализацию планов NASA по организации новых экспедиций на Луну в ближайшие годы.

В публикации говорится, что сокращение числа астронавтов обусловлено выходом на пенсию многих из них. Примерно 10 человек уходили ежегодно на пенсию в период с 2004 по 2012 год.

Остановить процесс уменьшения численности отряда астронавтов позволит только новый набор, считают в NASA.

Ранее руководитель NASA Билл Нельсон рассказал, что пообщался с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и выразил обеспокоенность по поводу безопасности экипажа Международной космической станции (МКС). По словам Нельсона, он поделился с коллегой своими опасениями в связи с испытаниями Россией противоспутникового оружия.