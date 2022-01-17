Месячная норма осадков должна выпасть в Москве к концу недели

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что к концу недели в столице может выпасть месячная норма осадков.

По его словам, в Москве уже выпало примерно 60% месячной нормы, хотя до конца января еще остается 15 дней.

Он пообещал, что на текущей неделе ожидается большое количество осадков и значительное увеличение высоты снежного покрова.

Шувалов отметил, что в понедельник, 17 января, он составил 3 см, а утром 18 января сугробы могут подрасти еще на 7 см.

«Иными словами, за два дня снежный покров может увеличиться на 10 сантиметров. В итоге за неделю в Москве будет выполнена норма по осадкам за месяц, порядка 46 см», — объяснил синоптик в беседе с URA.RU.

Он также рассказал, что настолько снежная зима в столичном регионе выдалась впервые за пять лет. В декабре норма по осадкам была превышена практически в 1,5 раза, а в юго-восточном и южном районе Подмосковья высота снега достигла 35−40 см, на 25−30% больше нормы, уточнил Шувалов.

Ранее свой прогноз погоды на Крещение дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве ночью 19 января ожидается до −10…−12 градусов, а днем потеплеет до −7…−9 градусов. Синоптик отметил, что такая погода в целом соответствует многолетним климатическим показателям.