Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Суд Парижа вынес приговор претенденту на пост президента Франции Эрику Земмуру, известному своими крайне правыми взглядами.

За разжигание расовой ненависти ему был назначен штраф в размере десяти тысяч евро.

Как сообщает телеканал BFMTV, Земмура привлекли к ответственности за слова, сказанные им в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Тогда он довольно резко отозвался об изолированных несовершеннолетних мигрантах. «Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники… Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать», — заявил политик.

Высказывания Земмура в отношении мигрантов уже неоднократно становились поводом для судебных исков.

Между тем 30 ноября прошлого года он официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

На своем первом предвыборном митинге, который состоялся в пригороде Парижа, он пообещал «отвоевать страну у мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока».

Напомним, Земмур придерживается жесткой позиции по вопросу иммиграции, выступая за принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. В частности, он хочет изгнать из страны два миллиона иностранцев, в том числе студентов из Африки.

Также Эрик Земмур считает, что Франция должна выйти из НАТО, а французы «обязаны перестать быть вассалами Евросоюза».