Советник Байдена анонсировал дипломатические шаги США в отношении России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в начале следующей недели Белый дом сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.

Ранее российская сторона провела в Женеве, Брюсселе и Вене переговоры с западными делегациями, на которых обсуждалась ситуация вокруг Украины и архитектура европейской безопасности. В результате выявились значительные расхождения в позициях сторон, и договоренностей о новых контактах достигнуто не было.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — сказал Салливан в интервью CBS.

Он также отметил, что США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.

«Если Россия захочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы к этому в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами. Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом», — объяснил советник.

Ранее в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые в США санкции против российского руководства могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Представитель Кремля также заверил, что Россия не планирует нападать на Украину.

Напомним, США пообещали ввести против России и лично Владимира Путина новые санкции, если Москва вдруг начнет «угрожать вторжением на Украину».