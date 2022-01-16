На горнолыжном курорте в Турции обнаружено тело члена-координатора ООН

Спасатели обнаружили на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции тело члена-координатора ООН Майкла Крифта.

Как сообщает газета Huriyyet, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы.

Двух человек удалось спасти, а поиски третьего были продолжены.

В результате при температуре воздуха -25 градусов поисково-спасательные отряды нашли его тело. Погибшим оказался гражданин Канады Майкл Крифт, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН, пишет издание.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Сочи погиб фрирайдер. Так называют тех, кто предпочитает кататься вне оборудованных трасс.