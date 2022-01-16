На горнолыжном курорте в Турции обнаружено тело члена-координатора ООН
- 16 января 2022, 21:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Спасатели обнаружили на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции тело члена-координатора ООН Майкла Крифта.
Как сообщает газета Huriyyet, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы.
Двух человек удалось спасти, а поиски третьего были продолжены.
В результате при температуре воздуха -25 градусов поисково-спасательные отряды нашли его тело. Погибшим оказался гражданин Канады Майкл Крифт, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН, пишет издание.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Сочи погиб фрирайдер. Так называют тех, кто предпочитает кататься вне оборудованных трасс.
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