Британцы посмеялись над «фанерной» украинской армией

Деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений, рассмешили читателей британской газеты Daily Mail.

Комментируя фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок, опубликованные в декабре 2021 года на сайте France 24, обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам маневров в Киевской области раздали ненастоящее оружие.

С такой армией «шутки плохи», сыронизировал журналист. В результате под его статьей развернулась оживленная дискуссия.

«Они не продержатся и пяти минут»;

«Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте»;

«Автоматы из фанеры — дешевое и доступное оружие!»

В последнее время в Киеве никак не могут определиться с «российским вторжением» — политики говорят, что сведения о концентрации российских войск на границе, мягко говоря, преувеличены, а военные пугают нападением через два месяца.

Масла в огонь подлил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью изданию Military Times он заявил, что Россия якобы сосредоточила у границы более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Между тем экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.

