Лувр попросил не использовать его изображение в предвыборной рекламе

Администрация Лувра обратилась к кандидатам в президенты Франции с просьбой не использовать в предвыборной рекламе изображение стеклянной пирамиды, расположенной перед главным входом в музей.

Ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, претендующая на пост главы государства, опубликовала в Twitter видео, в котором она рассказывает о своей предвыборной программе на фоне пирамиды Лувра.

По словам представителя парижского музея, разрешение на это не было дано.

«Лувр как обладатель всех прав, касающихся пирамиды, спроектированной архитектором Бэй Юймином, напоминает, что любое использование изображения пирамиды должно осуществляться с предварительного разрешения», — цитирует его Le Parisien.

Он подчеркнул, что музей принадлежит всем французам и не должен ассоциироваться с какой-либо партией.

С просьбой удалить из предвыборного ролика изображение пирамиды администрация Лувра также обратилась к кандидату в президенты Эрику Земмуру. Как отмечает газета, в случае отказа, музей может инициировать судебное разбирательство.

В Лувре напомнили, что для использования подобных изображений должен быть заключен договор о партнерстве.

Между тем представитель предвыборного штаба Мари Ле Пен заявил, что музей не обладает монопольным правом на изображение пирамиды, которая является культурным наследием.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. На данный момент предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов.