Власти Украины захотели узнать противников вступления страны в НАТО
- 15 января 2022, 18:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Киеве выразили желание получить информацию о странах-членах НАТО, которые выступают против вступления Украины в этот военно-политический блок.
Как заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак, Украина уже сделала свой выбор и пойдет по пути Североатлантического альянса.
«Мы заслуживаем вступить в организацию. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — сказал Ермак в интервью Le Figaro.
Он отметил, что решение о включении страны в НАТО должно быть единогласным, и пригрозил правительствам стран — участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан.
Ермак добавил, что членство Украины в НАТО усилит организацию.
Как отмечает газета «Известия», накануне глава офиса украинского президента заявил о полной готовности страны стать членом Североатлантического альянса. По его словам, Киев надеется узнать о конкретных сроках по этому вопросу на саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде.
Ранее полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков назвал условия, которые Украине необходимо выполнить, чтобы вступить в НАТО. Он перечислил три критерия, которым страна должна соответствовать при вступлении в эту организацию.
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