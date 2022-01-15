Власти Украины захотели узнать противников вступления страны в НАТО

В Киеве выразили желание получить информацию о странах-членах НАТО, которые выступают против вступления Украины в этот военно-политический блок.

Как заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак, Украина уже сделала свой выбор и пойдет по пути Североатлантического альянса.

«Мы заслуживаем вступить в организацию. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — сказал Ермак в интервью Le Figaro.

Он отметил, что решение о включении страны в НАТО должно быть единогласным, и пригрозил правительствам стран — участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан.

Ермак добавил, что членство Украины в НАТО усилит организацию.

Как отмечает газета «Известия», накануне глава офиса украинского президента заявил о полной готовности страны стать членом Североатлантического альянса. По его словам, Киев надеется узнать о конкретных сроках по этому вопросу на саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде.

Ранее полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков назвал условия, которые Украине необходимо выполнить, чтобы вступить в НАТО. Он перечислил три критерия, которым страна должна соответствовать при вступлении в эту организацию.