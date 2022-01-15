Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира
- 15 января 2022, 17:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге победу в мужской эстафетной гонке одержали российские биатлонисты.
В составе команды бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Они преодолели дистанцию 4×7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Второе место заняла сборная Германии, а третьими финишировали белорусы.
Накануне российские биатлонистки завоевали бронзу в женской эстафетной гонке.
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