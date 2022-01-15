Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира

На шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге победу в мужской эстафетной гонке одержали российские биатлонисты.

В составе команды бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Они преодолели дистанцию 4×7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Германии, а третьими финишировали белорусы.

Накануне российские биатлонистки завоевали бронзу в женской эстафетной гонке.