Эксперты «Круга мнений» обсудят мифическое «наступление России» в Донбассе

В понедельник, 17 января, на площадке Telegram-канала «Дипломатия» состоится очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Мероприятие пройдет при поддержке интернет-издания «Ридус». Эфир будет посвящен ситуации в Донбассе. В частности, эксперты обсудят ожидаемое Украиной и Западом «наступление России», которое оказалось мифическим.

В дискуссии примут участие политтехнолог Игорь Мангушев, украинский политик Олег Царев, редакция Telegram-канала «Денди с Остоженки», журналист Владислав Угольный, бывший политический заключенный Владимир Грубник, председатель Белгородского отделения ООД «Ветераны России» Алексей Каргапольцев и журналист Эдвард Чесноков.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили окончание эпохи Назарбаева в Казахстане, поговорили о зарубежных проектах «Росатома», обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.