Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,22 млрд жителей Китая

В Китае полностью вакцинированы от коронавируса более 1,22 миллиарда человек, что составляет свыше 85% населения страны.

Как сообщил официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, по состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19.

«Число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек», — цитирует Ми Фэна Центральное телевидение Китая.

По данным переписи, численность населения КНР составляет сейчас более 1,411 миллиарда человек.

Для массового использования в Китае одобрены четыре вакцины, включая три инактивированные.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что темпы вакцинации мирового населения от коронавируса идут с сильным отставанием от графика, намеченного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В декабре глава ООН признал, что пандемия коронавируса в мире не ослабевает, а наоборот, с каждым днем только набирает обороты. Он сделал вывод, что только с помощью вакцин победить ее не получится. По словам Гутерриша, инфекция продолжает распространяться по миру из-за неравенства в распределении вакцин, нежелания людей прививаться, а также из-за «самоуспокоения».