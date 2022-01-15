Разработчик рассказал об экспресс-тесте, выявляющем омикрон-штамм

В России уже появились экспресс-тесты, с помощью которых можно идентифицировать новый штамм коронавируса «омикрон».

Об этом рассказал руководитель отдела разработки технологии производства экспресс-тестов «WhiteProduct» Роман Редькин.

По его словам, тест, способный выявить «омикрон», представляет собой маленькую пластиковую кассету, куда вкладывается лакмусовая бумажка. На одну из ее полосок наносят антитело, а на другую — антитело и антиген.

«Если антитело чувствует антиген коронавируса, то полоска окрашивается. Вторая полоска окрашивается в любом случае», — объяснил специалист в беседе с «360».

Он добавил, что вторая полоска подтверждает исправную работу системы.

Редькин отметил, что по сравнению с ПЦР-тестом, принцип работы экспресс-теста напоминает самостоятельное тестирование на беременность. Он пояснил, что причиной не всегда точных результатов ПЦР-тестов, которые проводят медики, становится человеческий фактор.

Ранее стало известно, что научные сотрудники Роспотребнадзора разработали тест-систему, которая способна при анализе сразу выявлять омикрон-штамм коронавируса.