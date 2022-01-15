Эксперты: Россия не виновата в резком подорожании газа на рынке Европы

Обвинения в «газовом шантаже» Евросоюза, которые продолжают поступать в адрес России, являются «глупыми и необоснованными». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале юрист Илья Ремесло.

По его словам, главные виновники «энергетического кризиса» в Европе — это власти ЕС. Они сами «потребовали от „Газпрома“ прекратить долгосрочные контракты на поставки голубого топлива и перейти к рыночному ценообразованию». В результате цены на газ в Евросоюзе превысили 2000 долларов за 1000 кубометров, что, безусловно, больно ударило по уровню жизни в странах ЕС.

«Но вместо признания собственных ошибок, виноватой хотят назначить Россию. Это просто попытка перевернуть все с ног на голову», — отметил Илья Ремесло.

«Газпром» мало поставляет и потому хранилища в Европе полупустые, Россия специально создает дефицит поставок газа, для того чтобы поставить Европу на колени, «Газпром» внедряет психологическую основу тревожного состояния населения Европы… Подобный бредовый набор звучит в Брюсселе, Берлине, Варшаве и некоторых других европейских городах. Почему же эти вопросы европейцы не задают себе? — вопрошает политолог Александр Сосновский.

Европейским государствам следует пенять не на «Газпром» и Россию, а на ту самую «неведомую руку рынка», перед которой они преклоняются, добавил политолог Дмитрий Евстафьев.

«Цены резко подскочили вверх, потому что зима оказалась холоднее, чем обычно. Так что нашим европейским партнерам стоит крепко задуматься. И пусть не считают, что Европа для нас — приоритетный рынок. Холодная зима — не только в Европе, но и в России. И нам наша рубашка точно ближе к телу», — обратил внимание эксперт.

Газовая политика ЕС наносит странам Европы колоссальный ущерб. От подобного положения дел никто не выигрывает, кроме газовых компаний США, уверен политолог Сергей Карнаухов.

«В настоящее время уровень заполнения европейских подземных хранилищ газа снизился с 77,5% (в начале отопительного сезона) до 59%. Даже при теплых температурах Европа может столкнуться с высокими ценами. А при наступлении холодов Европу ждет очередное ценовое ралли, при котором 2000 долларов за тысячу кубов — не предел. Наиболее низкий уровень заполнения подземных хранилищ наблюдается в Австрии (37%), Нидерландах (41%) и на Украине (32,6%)», — заключил эксперт.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил «Газпром» в искусственном создании «напряжения на европейском энергорынке». Он предлагает России увеличить поставки газа в Евросоюз как минимум на треть.

Вице-премьер РФ Александр Новак заверил европейских партнеров, что Россия, конечно, обладает ресурсами для увеличения поставок в Европу, однако их разработка требует инвестиций и времени. Поэтому Москве, чтобы увеличить поставки, «нужны долгосрочные контракты и прозрачная сбытовая политика на рынке Европы».

«Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия-1».

