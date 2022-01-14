Руководство клуба МХЛ уволило тренера, пнувшего ногой хоккеиста
- 14 января 2022, 22:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Главный тренер оренбургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» был уволен за то, что позволил себе пнуть ногой хоккеиста.
Инцидент произошел в среду, 12 января, по ходу гостевого матча с «Тюменским Легионом».
На скамейке запасных Громилин давал указания игроку «Сарматов» Егору Разумняку, однако хоккеист, не дослушав наставника, кивнул и отвернулся. После этого тренер не выдержал и ударил спортсмена ногой.
Видео, запечатлевшее этот момент, попало в Сеть.
Примечательно, что игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сарматов». Одну из шайб в ворота соперников забросил Разумняк.
Руководство клуба сочло поведение Громилина недопустимым и приняло решение об увольнении специалиста, возглавлявшего команду с 2019 года.
Исполнять обязанности главного тренера доверили Дмитрию Стулову, сообщает пресс-служба клуба.
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