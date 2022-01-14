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Руководство клуба МХЛ уволило тренера, пнувшего ногой хоккеиста

Георгий Самсонов

кадр из видео

Главный тренер оренбургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» был уволен за то, что позволил себе пнуть ногой хоккеиста.

Инцидент произошел в среду, 12 января, по ходу гостевого матча с «Тюменским Легионом».

На скамейке запасных Громилин давал указания игроку «Сарматов» Егору Разумняку, однако хоккеист, не дослушав наставника, кивнул и отвернулся. После этого тренер не выдержал и ударил спортсмена ногой.

Видео, запечатлевшее этот момент, попало в Сеть.

Примечательно, что игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сарматов». Одну из шайб в ворота соперников забросил Разумняк.

Руководство клуба сочло поведение Громилина недопустимым и приняло решение об увольнении специалиста, возглавлявшего команду с 2019 года.

Исполнять обязанности главного тренера доверили Дмитрию Стулову, сообщает пресс-служба клуба.

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