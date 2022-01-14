Продюсер Okko сравнил российские онлайн-кинотеатры с немецким автомобилем

Российские онлайн-кинотеатры пользуются у граждан РФ гораздо большей популярностью, чем аналогичные иностранные сервисы. К такому выводу пришли участники сессии «Цифровой суверенитет: контент, технологии и возможности», которая состоялась в рамках XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты».

«Все те, кто сегодня занимаются контентом, его дистрибуцией, производством и созданием технологий для контента, в полный рост конкурируют с такими компаниями, как Netflix, YouTube, TikTok и так далее. Это и есть та самая высокая конкурентная борьба, в которой мы с вами живем. Там, где серьезные вызовы, там же и отличные возможности. На самом деле, Россия всегда была сильна своими талантами и с точки зрения производства контента», — заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Очевидно, что даже мирового лидера Netflix нет уже лидирующих позиций по количеству подписчиков, по количеству часов, которые проводит российская аудитория на платформе. И по прочим таким метрикам и показателям безусловно лидируют в России российские онлайн-кинотеатры…При этом очень важно не создавать условий, при которых российский зритель будет отдавать предпочтение зарубежному контенту», — добавил генеральный директор «МТС медиа» Игорь Мишин.

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев сравнил российские онлайн-кинотеатры с немецким автомобилем:



«Кто-то замечательно сказал: представьте себе, что вы пришли в автомобильный магазин, в котором продаются все автомобили, представленные на рынке в мире, включая российские. И, что самое смешное, они продаются по одной цене. Сможете ли вы продать российский автомобиль за ту же цену, за которую продается немецкий? Вот в кино нам удалось это сделать, нам удалось в этом смысле конкурировать с большим настоящим миром и развитой индустрией».

Российские власти, безусловно, осознают «экспортный потенциал» отечественного контента, но при этом важно «соблюдать баланс между коммерческими и общественными интересами», считает заместитель председателя Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Я думаю, сегодня такой баланс есть: у нас есть возрастная маркировка, у нас есть родительский контроль. Кроме того, сами сервисы родительскому контролю уделяют большое внимание. У нас есть механизмы блокировки, удаления информации, причиняющей вред детям. У нас есть закон, который обязывает социальные сети проактивно реагировать на противоправный контент», — подчеркнул парламентарий.

Не менее важным направлением политики государства в онлайн-отрасли является «обеспечение конкурентной среды», отметил Горелкин.

«Очень хороший сигнал для рынка — включение в реестр аудиовизуальных сервисов Netflix. Работая на территории России, зарабатывая здесь деньги, Netflix обязан соблюдать весь спектр российских опций для аудиовизуальных сервисов, потому что до этого момента мы наблюдали неравные условия», — заключил депутат.

