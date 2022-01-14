Володин поблагодарил кабмин за решение не рассматривать закон о QR-кодах

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поблагодарил российское правительство за решение снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах, свидетельствующих о наличии прививки от коронавируса (COVID-19). Документ требует доработки, а потому нет смысла обсуждать его в настоящий момент, указал политик.

«Хорошо, что представители кабмина понимают это», — подчеркнул Вячеслав Володин.



Напомним, правительство предложило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за изменения эпидемической обстановки в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, документ, принятый Госдумой в первом чтении в прошлом году, готовился как «ответ на штамм коронавируса „дельта“», а сейчас нужно реагировать уже на другой штамм — «омикрон».

Мнение Голиковой разделяют в «Единой России». Как указал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, законопроект о QR-кодах рассматривался в условиях четвертой волны COVID-19, которая закончилась.

«Мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции „омикрон“», — сказал Турчак.

«Позиция фракции солидарна с позицией партии», — добавил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.