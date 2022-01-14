В ЭИСИ обсудили протесты в Европе и Казахстане

Народные возмущения в Европе, связанные с коронавирусными ограничениями, являются «довольно абстрактными и содержательно нищими». Речь идет о бунте с примитивными требованиями, а не о радикальном политическом протесте с запросом на смену системы. Такое мнение высказал директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков в ходе круглого стола «Протесты в мире: требования, ход, итоги», прошедшего на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Создается впечатление, что люди, организующие протест, независимо от того, искренни ли они в своих убеждениях или делают это за зарплату, стали идейно нищими и слабыми. В их арсенале остаются самые простые предложения из разряда „не хотим жить плохо, хотим жить хорошо“, они указывают на предполагаемого виновника и требуют его отставки. Но разве после его отставки станет лучше?» — вопрошает Тюков.

Бой с пандемией повлек за собой снижение качества жизни, поэтому протесты — явление закономерное, считает руководитель ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его мнению, один из способов снижения градуса гражданского гнева — «умение отвечать на запрос о простоте и искренности».

«Например, в России образ современного политика включает в себя народность и умение вести диалог на всех уровнях. Так что от волнений, связанных с необходимостью высказаться, только для того, чтобы высказаться, мы надежным образом защищены. Год ковидных протестов по всему миру показал, что российское государство достаточно гибко отвечает на вызовы, что препятствует перерастанию общественного недовольства в масштабные протесты», — пояснил Кузнецов.

Профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло обратил внимание на январские события в Казахстане. По его словам, протесты в этой стране, которые в итоге вылились в массовые уличные беспорядки, начались при полном отсутствии пропагандистской информационной подготовки.

«В классической схеме „подогрев“ народного недовольства начинается с формирования медиафона, первых „вбросов“ и появлений тематических групп в соцсетях. В Казахстане же наоборот — медиа подключились уже в разгар переворота. С этой точки зрения Казахстан является очень опасным прецедентом, ведь получается, что мы имеем дело не с протестом, а с вооруженным мятежом, подготовленным заранее определенными частями казахстанской элиты», — уверен Манойло.

«Важно, что большая роль в этом протесте была отведена не гражданам, а вооруженным криминальным группировкам. Триггером, конечно, послужило опрометчивое решение с повышением цен на газ, на которое мгновенно отреагировали запуском готового протестного механизма», — заключил эксперт.

