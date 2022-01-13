Имама брюссельской мечети лишили вида на жительство
- 13 января 2022, 22:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Власти Бельгии приняли решение лишить вида на жительство имама мечети «Аль-Халиль» в Брюсселе.
Подданный Марокко Мохаммед Туджгани получил уведомление о необходимости покинуть территорию Бельгии. Ему также запретили въезд в страну в течение 10 лет.
«Я думаю, важно обеспечивать безопасность, а также свести к минимуму иностранное влияние», — приводит телеканал RTBF слова госсекретаря Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди.
Он отметил, что Туджгани, вероятно, был самым влиятельным проповедником в Бельгии. При этом бельгийские спецслужбы считали имама «угрозой для национальной безопасности».
На данный момент он уже находится за пределами страны.
По информации бельгийских СМИ, Туджгани выступал с антисемитскими высказываниями, которые были квалифицированы как экстремистские. Позднее он принес свои извинения.
Имам мечети «Аль-Халиль», расположенной в брюссельском районе Моленбек, проживал в Бельгии с 1982 года, пишет «РИА Новости».
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