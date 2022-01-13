Обвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили воинских званий
- 13 января 2022, 21:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сына английской королевы Елизаветы II принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа из-за обвинений в изнасиловании.
Как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве с ее одобрения и согласия.
«Герцог Йоркский будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет, и подала иск в федеральный суд Манхэттена.
Примечательно, что Джуффре оказалась в числе женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальных домогательствах.
Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Клиентами Эпштейна, которые пользовались сексуальными услугами несовершеннолетних девочек, были политики, финансисты и даже профессора.
Миллиардера нашли мертвым с «очевидными признаками самоубийства» 10 августа того же года в Манхэттенском исправительном центре, где он дожидался суда.
Войти через социальные сети: