Обвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили воинских званий

Сына английской королевы Елизаветы II принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа из-за обвинений в изнасиловании.

Как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве с ее одобрения и согласия.

«Герцог Йоркский будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет, и подала иск в федеральный суд Манхэттена.

Примечательно, что Джуффре оказалась в числе женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальных домогательствах.

Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Клиентами Эпштейна, которые пользовались сексуальными услугами несовершеннолетних девочек, были политики, финансисты и даже профессора.



Миллиардера нашли мертвым с «очевидными признаками самоубийства» 10 августа того же года в Манхэттенском исправительном центре, где он дожидался суда.