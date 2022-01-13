В столичном «Президент-Отеле» рухнул лифт с пассажирами

С 7-го этажа московского «Президент-Отеля» упал лифт с пассажирами.

В результате погибли двое служащих гостиницы.

Тело одного из них уже достали спасатели. Тело другого еще остается под завалами.

По предварительным данным, во время падения лифта проводились ремонтные работы.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.



По информации «112», погибли граждане Армении — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Кабина сорвалась во время ремонта, пишет паблик.



Уточняется, что лифт был техническим. Им пользовались только сотрудники гостиницы.



В управделами президента РФ, в чьем ведении находится гостиница, сообщили «РИА Новости», что погибшие работали в компании по обслуживанию лифтового оборудования.



Как отмечает «360», «Президент-Отель» находится в центре Москвы на Большой Якиманке и входит в ФГУП «Гостиничный комплекс „Президент-Отель“» управления делами Президента РФ. Гостиницу построили в начале 1980-х годов и открыли в 1983-м под названием «Октябрьская».