Из Казахстана вернулись четыре Ил-76 с российскими десантниками

На четырех самолетах Ил-76МД в Россию вернулись первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ.

Как сообщили в Минобороны РФ, военно-транспортные самолеты ВКС РФ приземлились на аэродроме «Иваново-Северный», в пункте постоянной дислокации.

«Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковом ветре, низкой облачности и плохой видимости», — приводит «РЕН ТВ» сообщение министерства.

Отмечается, что десантники выполняли в Казахстане задачи по охране социально значимых объектов.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вывод миротворцев ОДКБ будет завершен 19 января, пишет ФАН.



Ранее секретариат ОДКБ сообщил, что главы оборонных ведомств стран, входящих в организацию, приняли решение о возвращения миротворцев из Казахстана.

О вводе миротворцев в Казахстан «на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки» было объявлено 6 января.

До этого стало известно, что численность только российского контингента составит три тысячи бойцов спецназа ВДВ. В частности, на территорию Казахстана прибыли подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Российские десантники совместно с казахскими силовиками взяли под контроль алма-атинский аэропорт, ранее временно захваченный протестующими.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миссия миротворцев может продлиться «от нескольких дней до нескольких недель».