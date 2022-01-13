Уверенность россиян в своей финансовой грамотности насторожила Минфин

Заместитель министра финансов Михаил Котюков заявил, что стремительный рост уверенности россиян в своей финансовой грамотности настораживает.

Выступая на Гайдаровском форуме, он прокомментировал результаты недавнего исследования аналитического центра НАФИ, согласно которым высокую оценку собственным знаниям дали 58% опрошенных. Этот результат в три раза превышает показатель 10-летней давности.

По словам Котюкова, такие данные не могут не настораживать.

«Когда человек говорит „я все знаю, я все умею и сделаю ровно так, как считаю нужным сделать“ — это тоже требует очень пристального внимания», — цитирует замглавы Минфина газета «Известия».

Он отметил, что при принятии финансовых решений следует «семь раз отмерить и один раз отрезать».

Котюков подчеркнул, что финансовая культура должна быть неотъемлемой частью жизни каждой российской семьи. Задача же государства заключается в том, чтобы привить эту культуру.

Как отмечает издание, в прошлом году было сформировано 85 региональных программ развития финансовой грамотности, охватывающих все 56 регионов России.

Ранее Министерство внутренних дел предложило закрепить в законе возможность досудебной блокировки сайтов финансовых пирамид. Ведомство подготовило соответствующие законодательные инициативы и направило их в Минцифры.

До этого «Ридус» рассказывал о том, почему россияне упорно продолжают нести деньги в финансовые пирамиды и призывают делать то же самое своих знакомых.

