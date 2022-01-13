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Уверенность россиян в своей финансовой грамотности насторожила Минфин

Георгий Самсонов
Министерство финансов РФ

Министерство финансов РФ

© соц. сети

Заместитель министра финансов Михаил Котюков заявил, что стремительный рост уверенности россиян в своей финансовой грамотности настораживает.

Выступая на Гайдаровском форуме, он прокомментировал результаты недавнего исследования аналитического центра НАФИ, согласно которым высокую оценку собственным знаниям дали 58% опрошенных. Этот результат в три раза превышает показатель 10-летней давности.

По словам Котюкова, такие данные не могут не настораживать.

«Когда человек говорит „я все знаю, я все умею и сделаю ровно так, как считаю нужным сделать“ — это тоже требует очень пристального внимания», — цитирует замглавы Минфина газета «Известия».

Он отметил, что при принятии финансовых решений следует «семь раз отмерить и один раз отрезать».

Котюков подчеркнул, что финансовая культура должна быть неотъемлемой частью жизни каждой российской семьи. Задача же государства заключается в том, чтобы привить эту культуру.

Как отмечает издание, в прошлом году было сформировано 85 региональных программ развития финансовой грамотности, охватывающих все 56 регионов России.

Ранее Министерство внутренних дел предложило закрепить в законе возможность досудебной блокировки сайтов финансовых пирамид. Ведомство подготовило соответствующие законодательные инициативы и направило их в Минцифры.

До этого «Ридус» рассказывал о том, почему россияне упорно продолжают нести деньги в финансовые пирамиды и призывают делать то же самое своих знакомых.

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Из Казахстана вернулись четыре Ил-76 с российскими десантниками

Георгий Самсонов
Возвращение российских миротворцев из Казахстана в Иваново

Возвращение российских миротворцев из Казахстана в Иваново

© Владимир Смирнов/ТАСС

На четырех самолетах Ил-76МД в Россию вернулись первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ.

Как сообщили в Минобороны РФ, военно-транспортные самолеты ВКС РФ приземлились на аэродроме «Иваново-Северный», в пункте постоянной дислокации.

Отмечается, что десантники выполняли в Казахстане задачи по охране социально значимых объектов.

Ранее секретариат ОДКБ сообщил, что главы оборонных ведомств стран, входящих в организацию, приняли решение о возвращения миротворцев из Казахстана.

О вводе миротворцев в Казахстан «на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки» было объявлено 6 января.

До этого стало известно, что численность только российского контингента составит три тысячи бойцов спецназа ВДВ. В частности, на территорию Казахстана прибыли подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Российские десантники совместно с казахскими силовиками взяли под контроль алма-атинский аэропорт, ранее временно захваченный протестующими.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миссия миротворцев может продлиться «от нескольких дней до нескольких недель».

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