Депутат ГД Картаполов: операция в Казахстане доказала эффективность ОДКБ

Россия и ее союзники по ОДКБ способны в самые сжатые сроки «мобилизовать необходимые ресурсы» и «обеспечить их сосредоточение в том или ином кризисном регионе», о чем свидетельствует операция в Казахстане. Такое мнение высказал председатель Комит­ета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, оперативная переброска миротворцев ОДКБ в Казахстан стала «решающим фактором быстрой стабилизации обстановки в этой стране».

«Это позволило вы­свободить необходимые резервы силовых ве­домств Казахстана для контртеррористичес­кой операции. Россия играла ведущую роль в данном вопросе», — приводит слова Картаполова Telegram-канал Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, вызванные резким увеличением цен на сжиженный газ, которые привели к уличным беспорядкам в ночь с 5 на 6 января. В ходе беспорядков были захвачены административные здания, международный аэропорт Алма-Аты, пострадало мирное население и представители силового блока.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил поддержки у союзников по ОДКБ поддержки. Было принято решение направить в республику миротворцев. Они взяли под охрану государственные, военные и социально значимые объекты.



11 января Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ. Сегодня иностранные военные начали передавать оранжевые объекты силовикам Казахстана.