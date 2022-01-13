Путин поприветствовал участников Гайдаровского форума

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты».

В своем послании глава государства отметил, что в 2021 году Россия смогла «преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, восстановить занятость и обеспечить бюджетную сбалансированность».

«Сейчас важно детально проанализировать новые тенденции в науке, образовании, здравоохранении и других сферах для повышения качества жизни граждан», — пишет Путин.

Современный мир формируют «запрос на лидеров экологичной трансформации, которые должны быть движущей силой», уверены участники Гайдаровского форума.

«Актуальным направлением образования детей в России становится формирование экологической грамотности и экологически ответственного поведения. Ценности общественного служения, самоорганизация, чувство востребованности социальным окружением развиваются в детях и подростках через понятные им инструменты: использование современных образовательных технологий, в том числе цифровых — дистанционный мониторинг, использование мобильных приложений, компьютерных игр, виртуальной реальности», — подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев.