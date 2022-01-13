Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал своих любимых рэперов

Американец Канье Уэст и россиянин Оксимирон (Oxxxymiron) вошли в число любимых рэперов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

По его словам, наверное, было бы хорошо наложить рэп Оксимирона на музыку мистера Йе (Канье Уэст).

«Тексты Оксимирона поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант», — сказал Рябков в эфире RTVI.

Он признался, что ему нравится сложение слов музыканта и его ассоциативные ряды. «Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон ваттами прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так и рэп Оксимирона, он такой», — цитирует «РЕН ТВ» замглавы МИД.

Рябков также отметил вклад Канье Уэста в развитие хип-хопа и его эксперименты с музыкой, с форсажем звука, с обработкой своего голоса, благодаря чему в его композициях появилась гармония.

Дипломат обратил внимание, что если послушать Уэста отвлеченно, то можно прийти к выводу, что некоторые его вещи можно сыграть и на балалайке, и на рояле, и на арфе.

В число своих любимых исполнителей Рябков включил и американскую певицу Леди Гагу, известную своими эпатажными образами. «Я считаю, что она во всех отношениях уникальна, и как композитор, и как певица, и как актриса. И фильм „Звезда родилась“, на мой взгляд, один из лучших фильмов последнего времени», — поделился он своими впечатлениями от ее творчества.

Ранее стало известно, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе, планирует прилететь в Россию. Музыкант хотел бы увидеться с президентом страны, заявил его советник порталу Billboard.

Между тем в Кремле заявили, что не занимаются организацией встречи президента России Владимира Путина и американского рэпера Канье Уэста. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с творчеством исполнителя в Кремле знакомы плохо.