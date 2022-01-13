Власти Германии задумались о «приземлении» Telegram в своей юрисдикции

В Германии мессенджер Telegram может быть оштрафован на крупную сумму, если соцсеть не откроет на территории страны официальное представительство. Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

По словам министра, отсутствие представительства или официального контактного лица Telegram осложняет «борьбу с противоправным контентом». Бушман отметил, что на фоне многочисленных митингов против антикоронавирусных мер в Telegram-каналах «публикуются угрозы убийством в адрес политиков, врачей и ученых».

«Мы вынуждены отправлять запросы на удаление незаконных материалов в Telegram в Дубай, что очень замедляет работу, поскольку письма не доходят до единственного известного почтового ящика компании. Если следующая попытка доставки уведомлений не будет успешной, то следующим шагом будет публичное оповещение. После этого мы можем наложить штраф. Наши законы предусматривают штрафы в миллионном размере», — заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключает, что немецким правоохранителям придется заблокировать Telegram, если мессенджер не захочет сотрудничать с государством в борьбе с противоправным контентом.

«Блокировка будет серьезным решением и, очевидно, последней мерой. До этого мы перепробуем все другие возможности», — подчеркнула Фэзер.

Претензии ФРГ к Telegram «косвенно подтверждают актуальность российского закона о „приземлении“ крупнейших IT-корпораций в национальной юрисдикции», считает заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.

«С 1 января, согласно этому закону, иностранные онлайн-платформы обязаны открыть в России свои официальные представительства. Германия говорит сегодня о том же. Очевидно, что онлайн-платформа обязана иметь в стране, где она получает прибыль, полноценное представительство или ответственное официальное лицо. Если это условие не соблюдается, эффективный диалог с ней невозможен», — подчеркнул общественник в интервью с «Ридусом», комментируя позицию министра юстиции ФРГ.

Транснациональные IT-корпорации «не только распространяют деструктивный контент, но и незаконно используют персональные данные пользователей», добавил Александр Малькевич.

«Поэтому многие страны работают над новыми законами, призванными прекратить произвол IT-гигантов. Но как заставить транснациональные корпорации соблюдать эти законы? Германия, как мы видим, грозит оштрафовать Telegram на круглую сумму. Но этого, на мой взгляд, недостаточно. Государственные регуляторы должны получить в свое распоряжение целый набор инструментов, с помощью которых они смогут максимально ограничивать деловую активность нарушителей. Речь идет, например, о запрете на размещение рекламы или о запрете на проведение платежей в адрес недобросовестных иностранных интернет-компаний. Похожие меры предусмотрены, между прочим, российским законом о „приземлении“», — заключил наш собеседник.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список из 13 иностранных IT-корпораций, которые обязаны открыть представительства в РФ по закону «о приземлении». В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. Ltd., Discord, Pinterest и Twitch. Корпорациям, которые не захотят выполнять требование о «приземлении», Роскомнадзор имеет право запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.