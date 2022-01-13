Закон о пожизненном сроке для педофилов может быть принят до 1 февраля

Законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов может быть принят Госдумой до 1 февраля. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании для педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», — пишет политик.



Ранее Володин оценил прошедшие 10 января в Женеве переговоры между США и РФ о гарантиях безопасности, а также выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в ходе уличных беспорядков в Казахстане.