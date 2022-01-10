Компания Pfizer назвала сроки создания вакцины от омикрон-штамма

Pfizer создаст эффективную вакцину от штамма коронавируса «омикрон» в марте, сообщил гендиректор компании Альберт Бурла.

«Мы работаем над новой версией вакцины, которая будет эффективна в том числе против „омикрона“, как и против других штаммов», — цитирует его CNBC.

В компании выразили надежду, что новая вакцина будет более надежно защищать от заражения омикрон-штаммом, в то время как нынешние вакцины могут защитить от госпитализаций и сложного течения заболевания.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ Оксана Драпкина отметила, что штамм коронавируса «омикрон» получает возможность адаптироваться и мутировать за счет непривитого населения.

Также сообщалось, что на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Как рассказал руководитель лаборатории Леонтиос Кострикис, ученые назвали гибрид «дельтакроном».



Как писал «Ридус», в ноябре прошлого года Росздравнадзор дал Pfizer разрешение на проведение клинических испытаний в России препарата от COVID-19 паксловид.

