Отец 9-летней студентки МГУ не объяснил неявку дочери на экзамены

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой, не захотел объяснить неявку его дочери на экзамены.

По словам Теплякова, он не понимает, о чем идет речь.

«Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отмечает издание, в пресс-службе факультета сообщили, что с 24 декабря по настоящее время студентка Теплякова не сдавала зачеты и экзамены. Причины ее отсутствия на зимней сессии выясняются, однако с родителями девочки связаться не удалось, добавили в пресс-службе.

На факультете также пообещали, что в случае успешной сдачи сессии и при наличии желания продолжить обучение, для Тепляковой будет составлен индивидуальный учебный план в соответствии с образовательным стандартом.

Ранее «Ридус» писал о том, что член президентского Совета по правам человека (СПЧ) психолог, академик РАО Александр Асмолов призвал прервать обучение в МГУ 9-летней первокурсницы Алисы Тепляковой. Он назвал ее поступление на психфак МГУ опасным экспериментом, который может навредить психике девочки.

Также сообщалось, что отец семейства Тепляковых напал на преподавателя МГУ и подрался с охраной. Он ждал Алису со сдачи экзамена по введению в психологию и в какой-то момент попытался прорваться на факультет. После драки Тепляков подал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка и заявил, что планирует подать в суд на руководство факультета.

В свою очередь на факультете сообщили, что 9-летняя студентка систематически прогуливала занятия и не появлялась в вузе с сентября.