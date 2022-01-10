За три дня в Алма-Ате и области задержали 675 человек

По подозрению в участии в массовых беспорядках в Алма-Ате и Алма-Атинской области за три дня задержали 675 человек.

Как сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) страны, в операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии.

Силовики выявляют у подозреваемых в причастности к террористическим атакам светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.

Кроме того, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений выявляются оружие, боеприпасы и поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, а также большое количество награбленного имущества, включая бытовую технику, мобильные устройства и одежду, отметили в пресс-службе КНБ.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вспышку насилия в стране попыткой государственного переворота, а государственный секретарь Ерлан Карин — гибридной террористической атакой.

Накануне стало известно, что начиная с 5 января в результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Из них в Алма-Ате — 103 человека, в Алматинской области — 8, в Кызылординской области — 21 и в Жамбылской области — 10 человек.

