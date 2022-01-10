Леонид Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом

Популярный актер Леонид Куравлев был доставлен в реанимацию больницы в Коммунарке накануне Рождества.

Он испытывал проблемы с дыханием, и вскоре у него обнаружили коронавирус.

«Он на кислороде, под круглосуточным присмотром медиков. Температура пониженная, как и давление», — сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники.

Его состояние оценивается как тяжелое.

Между тем сын актера сообщил kp.ru, что у его отца нет COVID-19. «Коронавируса нет. Но я не буду пока ничего комментировать», — заявил изданию Василий Куравлев.

Известно, что народный артист РСФСР, известный по фильмам «Живет такой парень», «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию», давно страдает от пониженного артериального давления.



Свое 85-летие Куравлев отметил в октябре прошлого года.

Здоровье актера ухудшилось в 2012 году после смерти его жены, с которой он прожил более 50 лет.