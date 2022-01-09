Вирусолог рассказал об особенностях штамма коронавируса «омикрон»

Штамм коронавируса (COVID-19) «омикрон» имеет в своей структуре часть «совершенно другой инфекции простудного свойства», что свидетельствует о его способности обмениваться генетическим материалом с другими вариантами вируса. Такое мнение высказал в интервью изданию URA.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это то, чем значительно отличается „Омикрон“. Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», — пояснил он.

Чепурнов напомнил, что «омикрон» более заразен, чем штамм «дельта». Однако, отметил ученый, процесс вытеснения «дельты» еще не завершился. Это означает, что в мире пока будут наблюдаться случаи одновременного заражения двумя вариантами COVID-19.

Накануне в лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета сообщили, что обнаружили новый вариант коронавируса (COVID-19), который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».