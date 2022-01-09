Младшая дочь Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов

Алия Назарбаева — младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — разместила на счетах в западных банках около 300 миллионов долларов. Кроме того, в 2006 году она приобрела особняк в Лондоне, чтобы получить гражданство Великобритании, сообщает ОСН со ссылкой на The Sunday Telegraph.

Также стало известно, что 14 миллионов долларов Алия Назарбаева потратила на покупку дома в Дубае. А еще у нее появился личный самолет Bombardier Challenger.

По данным The Sunday Telegraph, информация о внушительных тратах госпожи Назарбаевой получила широкое распространение после конфликта дочери бывшего президента Казахстана с ее финансовыми советниками.

Ранее портал Orda. kz опубликовал новость о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери с семьями покинули Казахстан. Однако позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-президент пребывает в столице республики.

Впрочем, говорить о точном местонахождении и состоянии здоровья Назарбаева пока не приходится. С момента начала массовых беспорядков в Казахстане он ни разу не появлялся на публике.

Напомним, что 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.