Соцсети: проект «Гулагу.нет» опубликовал фейк об уличных боях в Казахстане

Проект «Гулагу.нет» выдал видео расстрела полицейскими своего служебного автомобиля на Северном Кавказе за уличные бои в Казахстане.

Сотрудники проекта опубликовали запись, на которой сотрудники полиции сначала стреляют из автоматов по патрульной машине, а потом в воздух. В «Гулагу.нет» почему-то решили, что действия, зафиксированные на видео, происходят в наши дни в Казахстане, хотя показанный на записи служебный автомобиль не похож на машины полиции соседней республики. Скорее всего, это автомобиль ДПС России, а события, судя по акценту и внешности полицейских, случились, вероятно, на Северном Кавказе.

«Заметное на видео здание канцелярского супермаркета „Тетрабум“ находится в Махачкале. Насколько известно, видео было снято несколько лет назад. Сотрудники „Гулагу.нет“ уже удалили это видео из своего Telegram-канала, в своей ошибке они, видимо, разобрались. Но зато ознакомили нас с бытом полиции на Северном Кавказе», — пишут авторы Telegram-канала Readovka.

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.



Правоохранительные органы Казахстана отчитались о задержании порядка шести тысяч человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Как указали в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время возбуждено 125 уголовных дел.