Эксперты «Круга мнений» обсудят кровавое окончание эпохи Назарбаева

Проект «Круг мнений» озвучил тему новой аудиоконференции, которая пройдет на площадке Telegram-канала «Дипломатия» при поддержке издания «Ридус». Речь пойдет о кровавых событиях в Казахстане. Эксперты обсудят окончание эпохи бывшего президента РК Нурсултана Назарбаева.

В мероприятии примет участие главынй редактор «Ридуса» Андрей Гулютин, политтехнолог Игорь Мангушев, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Скменов, политолог и обозреватель «Ридуса» Александр Александровский, руководитель аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов, политехнолог Антон Облицов, востоковед Александр Князев и журналист Владислав Угольный.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили конфликт вокруг Западной Сахары, поговорили о зарубежных проектах «Росатома», обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.