Восемь гостей с юга избили водителя автобуса в Люберцах
- 09 января 2022, 19:41
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Сети появилось видео, на котором толпа уроженцев Кавказа избивает водителя автобуса в Люберцах.
«Восемь человек налетели на водителя автобуса… Сначала они начали ему предъявлять что-то, а затем стали его избивать», — цитирует одного из очевидцев потасовки Telegram-канал Readovka.
Полиция уже начала проверку по факту видео с дракой, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного УМВД.
В ведомстве отметили, что участники потасовки с жалобами в правоохранительные органы пока не обращались.
В ночь на 1 января массовая драка мигрантов с применением холодного оружия произошла в столичном районе Текстильщики. По словам информированного источника в правоохранительных органах, в побоище принимали участие трое граждан Узбекистана и десять граждан Киргизии. В результате двое узбеков и гражданин Киргизии получили ножевые ранения.
Войти через социальные сети: