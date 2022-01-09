Восемь гостей с юга избили водителя автобуса в Люберцах

В Сети появилось видео, на котором толпа уроженцев Кавказа избивает водителя автобуса в Люберцах.

«Восемь человек налетели на водителя автобуса… Сначала они начали ему предъявлять что-то, а затем стали его избивать», — цитирует одного из очевидцев потасовки Telegram-канал Readovka.



Полиция уже начала проверку по факту видео с дракой, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного УМВД.

В ведомстве отметили, что участники потасовки с жалобами в правоохранительные органы пока не обращались.

В ночь на 1 января массовая драка мигрантов с применением холодного оружия произошла в столичном районе Текстильщики. По словам информированного источника в правоохранительных органах, в побоище принимали участие трое граждан Узбекистана и десять граждан Киргизии. В результате двое узбеков и гражданин Киргизии получили ножевые ранения.

