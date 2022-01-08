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Захарова раскритиковала США за их реакцию на события в Казахстане

Эдуард Футурье

© Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала США и страны ЕС за их реакцию на события, происходящие в Казахстане. По ее словам, коллективный Запад «делает вид, что в соседнем с РФ государстве проходят мирные протесты, хотя это не так».

«Врать и лицемерить больше в данном случае невозможно», — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.

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