Численность группировки ОДКБ в Казахстане может быть увеличена

Группировка миротворческих вооруженных сил ОДКБ в Казахстане может при необходимости быть увеличена, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» консультант управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин.

Сейчас, по его словам, в Казахстане находятся порядка 2,5 тысячи миротворцев, однако в случае «какого-то нового кризиса численность вооруженных сил может быть пересмотрена», указал Панарин.

«Пока миротворцы сосредоточились на охране особо важных государственных объектов. Они сконцентрированы вокруг Нур-Султана и в Алма-Ате», — отметил эксперт.

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе заседания Совбеза о том, что обратился за помощью в ОДКБ. Он попросил направить в государство миротворческие силы для «преодоления террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан войска. Миротворцы будут там находится до полной нормализации обстановки

Токаев написал в соцсети Twitter, что Алма-Ата подверглась «массированной атаке 20 тысяч террористов». Однако затем публикации президента Казахстана были удалены из его аккаунта.