Появилось видео прибытия армянских военных в Казахстан

В Сети появилось видео прибытия в Казахстан армянских военных. Ранее стало известно, что официальный Ереван намерен направить в РК порядка 70 военнослужащих в рамках миротворческой миссии ОДКБ.

Армянские солдаты будут обеспечивать охрану объектов стратегического значения.

Ранее на территорию Казахстана прибыли военные из России - подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Российские десантники совместно с казахскими силовиками взяли под контроль алма-атинский аэропорт.



2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.



В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе заседания Совбеза о том, что обратился за помощью в ОДКБ. Он попросил направить в государство миротворческие силы для «преодоления террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан войска. Миротворцы будут там находится до полной нормализации обстановки, передает РИА Новости.

Токаев написал в соцсети Twitter, что Алма-Ата подверглась «массированной атаке 20 тысяч террористов». Однако затем публикации президента Казахстана были удалены из его аккаунта.