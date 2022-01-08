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Ливан полностью остался без электричества

Эдуард Футурье

© pixabay.com

Ливан полностью остался без электричества, сообщает телеканал al-Jadeed.

Отключение электричества на всей территории государства произошло из-за напряженной ситуации в деревне Арамун. Местные жители, протестуя в связи с постоянными перебоями в снабжении электроэнергией, предприняли попытку проникнуть на электростанцию. В результате вся электросеть вышла из строя.

Сейчас Ливан переживает острый финансово-экономический кризис. Власти страны не в состоянии обеспечить топливом электростанции, поэтому практически вся территория Ливана остается без электричества до 20−22 часов в сутки, передает РИА Новости

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